Цены на нефть эталонных марок днем во вторник ускорили рост, восстановив понесенные накануне потери.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures повышалась на $1,49 до $61,72 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $1,41 до $58,54 за баррель.

В понедельник цены опускались до самого низкого уровня с февраля 2021 года. Падение котировок было спровоцировано решением ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи.