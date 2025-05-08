Цены на нефть эталонных марок днем в четверг ускорили рост

Цены на нефть ускорили рост в четверг, восстановив значительную часть понесенных накануне потерь.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась до $61,89 за баррель, что на $0,77 выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на $0,84 до $58,91 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают ожидания ослабления напряженности в отношениях между США и Китаем, а также общего улучшения ситуации в международной торговле.