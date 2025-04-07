Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник продолжают снижаться

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в понедельник после падения в пятницу до минимумов с 2021 года на фоне новых шагов президента США Дональда Трампа во внешнеторговой политике, а также решений ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $63,85 за баррель, что на $1,73 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $4,56 до $65,58 за баррель, что является минимумом с августа 2021 года.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,62 до $60,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $4,96 до $61,99 за баррель, самого низкого значения с апреля 2021 года.