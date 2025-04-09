Microsoft снова стала самой дорогой публичной компанией в мире

Американская Microsoft вновь стала самой дорогой публичной компанией в мире после падения стоимости акций Apple на 23% за последние четыре дня. Об этом сообщает CNBC.

После закрытия фондовых рынков в США во вторник вечером стоимость Microsoft составила $2,64 трлн, а Apple — $2,59 трлн.

Отмечается, что в начале 2024 года Microsoft стала самой дорогой публичной компанией в мире, но вскоре Apple вернула себе это «звание».

И Apple, и Microsoft, а также производитель чипов Nvidia ранее оценивались более чем в $3 трлн до недавней распродажи акций на фоне введения президентом США Дональдом Трампом тарифов для других стран.