Последнее обновление: 14.03.2025 18:00

G7 предупредила Россию о новых санкциях, если та не согласится на перемирие

Россия рискует попасть под новые санкции, если не согласится с прекращением огня в Украине. Об этом говорится в окончательном проекте заявления стран G7, с которым ознакомился Reuters.

"Страны G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его придерживаясь", – говорится в проекте совместного заявления стран "Большой семерки", в состав которых входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

Там добавили, что любое прекращение огня должно быть реальным.

Проект, одобренный высокопоставленными дипломатами, еще не должен быть утвержден министрами.

По данным агентства, в перечне новых мер могут оказаться потолки на цены на нефть и дополнительная помощь украинской армии. Более того, в проекте также обсуждали необходимость обеспечения Киева надежными гарантиями безопасности.

В странах "Большой семерки" считают, что необходимо принять надежные меры безопасности, чтобы гарантировать способность Украины сдерживать и защищаться от дальнейшей российской агрессии.

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