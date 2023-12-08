Последнее обновление: 08.12.2023 17:29

В очередной пакет антироссийских санкций вошел запрет на поставки алмазов из РФ

Запрет на поставку российских алмазов включен в очередной пакет ограничительных мер в отношении России. Об этом сообщил сегодня глава правительства Бельгии Александр Де Кроо.

"Очередной санкционный пакет подготовлен, одним из важных элементов этого пакета является запрет на российские алмазы для рынка "Группы семи", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировало бельгийское телевидение.

"На протяжении прошедших месяцев мы активно работали над тем, чтобы исключить эти алмазы, но таким образом, чтобы это не нанесло ущерба нам. И, наконец, мы и "Группа семи" пришли к соглашению", - отметил бельгийский премьер.

Ранее по теме


<Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование