Страны G7 отказались вводить полный запрет на экспорт в Россию, но расширят ограничения

Страны Большой семерки (G7) решили не вводить практически полный запрет на экспорт в Россию, а вместо этого расширят существующие ограничения на поставки основных товаров. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом финальной резолюции саммита G7 в Японии.
Накануне саммита представители G7 обсуждали изменение существующего режима санкций, включая вариант с запретом на любой экспорт, кроме лекарств, сельскохозтоваров и продуктов питания. Проект заявления, которое лидеры G7 должны принять на саммите в Хиросиме, не содержит этого положения.
В соответствии с текущими режимом в РФ разрешен экспорт всех товаров, кроме подсанкционных.
Введения эмбарго на экспорт — слишком сложный шаг для некоторых членов G7, особенно для Европейского союза, где требуется согласия всех государств-членов.
Вместо эмбарго G7 расширит список запрещенных товаров, которые имеют решающее значение для военной машины России. Речь идет о промышленном оборудовании и электротехнике и других товарах для в промышленного производства, строительства, транспорта и бизнес-услуг.
G7 также намерена объявить об ограничении торговли российскими алмазами.
Основное внимание страны Большой семерки сконцентрируют на закрытие лазеек в существующих санкциях и давлении на третьи страны, помогающие России обходить санкции.