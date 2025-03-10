Годовые продажи чипов в мире выросли в январе почти на 18%

Мировые продажи чипов в январе увеличились на 17,9% - до $56,5 млрд по сравнению с $47,96 млрд за январь 2023 года. Об этом сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

К декабрю продажи сократились на 1,7% с пересмотренных $57,52 млрд.

Объем продаж "стал самым высоким для января, несмотря на небольшой спад по сравнению с декабрем", отметил через пресс-службу президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер.

Продажи в Северной и Южной Америке в январе взлетели в полтора раза (на 50,7%) по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Рост в Китае составил 6,5%, в Японии - 5,7%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - 9%. Между тем в Европе они снизились на 6,4%.

Реализация чипов относительно декабря уменьшилась в Северной и Южной Америке на 3,5%, в Европе - на 1,3%, в Японии - на 3,1%, в КНР - на 2%, но увеличилась в АТР на 1,6%.

SIA включает порядка 99% американских производителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.