Годовые продажи чипов в мире в феврале выросли на 17,1%

Мировые продажи чипов в феврале увеличились на 17,1% до $54,92 млрд по сравнению с $46,9 млрд за тот же месяц годом ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

При этом по сравнению с январем они сократились на 2,9% (с пересмотренных $56,53 млрд).

Объем продаж стал максимальным для февраля.

"В годовом выражении продажи выросли более чем на 17% десятый месяц подряд", - отметил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, в том числе это обусловлено существенным подъемом американского рынка.

Продажи в Северной и Южной Америке в феврале взлетели почти в полтора раза (на 48,4%) по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Рост в Китае составил 5,6%, в Японии - 5,1%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - 10,8%. Между тем в Европе они снизились на 8,1%.

Реализация чипов относительно января уменьшилась в Северной и Южной Америке на 4,6%, в Европе - на 2,4%, в Японии - на 3,1%, в КНР - также на 3,1%, в АТР - на 0,1%.

SIA включает порядка 99% американских производителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.