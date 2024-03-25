Мировые продажи мониторов для ПК в 2023 году сократились на 8,6%

Мировой рынок мониторов для персональных компьютеров завершил 2023 год на оптимистичной ноте, в четвертом квартале поставки достигли 31,9 млн единиц, по данным исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Рост составил 3,8% в годовом сопоставлении, немного превысив прогноз IDC, предполагавший увеличение на 3,2%. Между тем по итогам пяти предыдущих кварталов наблюдалось снижение продаж.

В четвертом квартале все ключевые сегменты рынка продемонстрировали рост, при этом потребительский сегмент превзошел по динамике коммерческий. Рост спроса наблюдался не только в низкоценовом сегменте, но и в сегменте мониторов средней и высокой стоимости, включая игровые мониторы. В целом некоторая стабилизация рынка во второй половине 2023 года помогла нивелировать глубокое падение в первом полугодии, когда поставки упали на 17,4%.

В результате совокупное снижение продаж мониторов по итогам 2023 года составило 8,6%.

Все крупные региональные рынки продемонстрировали подъем в четвертом квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Исключением стал китайский рынок, который немного сдал позиции, несмотря на жесткую конкуренцию и упавшие цены, отмечается в сообщении.

На долю игровых мониторов пришлось около 16% от суммарных поставок в 2023 году.

Запасы мониторов снова достигли адекватных уровней, в связи с чем IDC ожидает устойчивого восстановления объема поставок вплоть до конца 2025 года. К числу факторов, влияющих на восстановление, относится выход новых моделей с более высокой частотой обновления экрана, снижение цен на мониторы с более широкой диагональю, а также рост популярности игровых дисплеев. Кроме того, активный переход бизнеса на ПК с операционной системой Windows 11 и увеличение числа работников в офисах также могут содействовать усилению продаж в бизнес-сегменте.

Согласно прогнозам IDC, темпы увеличения продаж в коммерческом сегменте в 2024 и 2025 годах будут выше, чем в потребительском. После 2025 года рост продаж замедлится, покупки мониторов будут совершаться скорее для замены старых моделей, а пик продаж (133 млн единиц), вероятно, будет достигнут в 2028 году.