Цены на нефть снижаются во вторник утром на фоне решений ОПЕК+ и новых пошлин Трампа

Цены на нефть снижаются во вторник на решении на фоне решений ОПЕК+ и новых пошлин Трампа.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $71,17 за баррель, что на $0,45 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $1,19 до $71,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,22 до $68,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,39 до $68,37 за баррель.

Страны ОПЕК+, ранее добровольно ограничивавшие добычу нефти, начнут ее постепенное увеличение с апреля, как и планировалось ранее. Такое решение было принято 3 марта.