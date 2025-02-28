Лукашенко: людям должно быть по карману самое простое - капуста, лук, картошка, морковка, яблоки

Лукашенко 28 февраля собрал совещание по новой системе регулирования цен.

"У нас в повестке дня важнейшая тема - новая система регулирования цен. Я ее часто называл "справедливой формулой", которую вы должны были выработать и внести на рассмотрение. То есть домашнее задание. Посмотрим, как вы его выполнили. На первый взгляд, это сейчас не так актуально для Беларуси, как это было в 2022 году. Тогда мы наблюдали откровенную ценовую вакханалию. Пришлось вмешиваться, <...> чтобы остановить данный произвол ультимативно. Именем революции остановили", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, показатель инфляции в Беларуси в целом небольшой, вместе с тем по некоторым группам товаров статистика не такая оптимистичная.

"Речь прежде всего об овощах. Цены на них зимой ежегодно повышаются на 15-20%. А что вы мне обещали в правительстве?" – задал он риторический вопрос.

Лукашенко попросил доложить ему о ситуации и принятых мерах по доступности "витаминной продукции" для населения.

"И я не прошу вас регулировать привозную экзотику, всякие там артишоки или авокадо. Пусть это авокадо стоит столько, сколько стоит. Мое дело обеспечить население теми овощами и фруктами, которые мы производим в Беларуси. Людям должно быть по карману самое простое - капуста, лук, картошка, морковка, яблоки", - потребовал пенсионер.