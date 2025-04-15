Китай видит сложности с взаиморасчетами за нефть из РФ

Китай видит сложности у некоторых китайских компаний при расчете за российские энергоресурсы. Об этом сообщил журналистам посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Некоторые каналы все-таки закрыли", - сказал дипломат, которого цитирует Интерфакс.

Он отметил, что у каких-то компаний расчеты осуществляются, у других же есть проблемы из-за того, что расчеты идут через банки.

Посол напомнил, что Китай раньше предлагал создать банк развития стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), или использовать безвалютные расчеты, но пока такого не произошло.

По его словам, сейчас расчеты осуществляются в национальных валютах - порядка 90%.