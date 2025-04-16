Россия хочет на замороженные средства купить в США самолеты Boeing

Россия попросила США разрешить ей купить самолеты Boeing на замороженные госактивы, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине. Об этом сообщил Bloomberg источник в Москве.

Однако это предложение не является условием согласия на перемирие, хотя Россия понимает, что замороженные средства невозможно использовать для закупки самолетов без прекращения огня.

Представитель Совета нацбезопасности Брайан Хьюз подтвердил Bloomberg: «США не будут обсуждать никакие экономические обязательства до тех пор, пока не будет достигнуто перемирие».

Сделка, разрешающая покупку самолетов, может стать частью смягчения санкций в случае прекращения боевых действий, отмечает агентство.

Закупка Россией новых Boeing может отчасти решить проблему старения авиапарка у российских авиакомпаний и пойдет на пользу корпорации, которая может оказаться в довольно сложной ситуации из-за торговой войны, начатой США. 15 апреля стало известно, что власти Китая в ответ на введенные Дональдом Трампом пошлины на товары из КНР запретили своим компаниям закупать самолеты Boeing.

На США приходится лишь небольшая часть замороженных российских резервов, отмечает издание The Bell. По разным оценкам, они составляют порядка $5-7 млрд. Этой суммы достаточно для покупки нескольких десятков среднемагистральных самолетов Boeing.