Китай запустил первую межрегиональную магистраль для грузовиков на водороде

Крупнейшая в КНР нефтеперерабатывающая компания Sinopec объявила об официальном запуске первого в стране межрегионального маршрута для тяжелых грузовиков, работающих на водороде.

Его протяженность составляет 1150 км от города Чунцин через провинцию Гуйчжоу до порта Циньчжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщает Синьхуа.

Вдоль этой магистрали Sinopec построила четыре водородные заправочные станции, чтобы обеспечить снабжение топливом транспортных средств во время поездок.

Регионы, через которые проходит маршрут, активно внедряют различные технологии производства водорода, включая электролиз воды и диссоциацию аммиака. Годовой объем производства водорода в данных регионах в совокупности превышает 400 тысяч тонн, что позволяет удовлетворить потребности в топливе 360 тыс. водородных транспортных средств.

Ожидается, что объем грузоперевозок по новому маршруту в обоих направлениях будет составлять около 220 тысяч стандартных двадцатифутовых контейнеров (TEU) в год.