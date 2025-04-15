Honda переносит производство из Канады и Мексики в США из-за пошлин

Компания Honda планирует частично перенести сборку автомобилей из Канады и Мексики в Соединенные Штаты. Об этом пишет Nikkei.

Согласно информации, цель - обеспечить, чтобы 90% авто, проданных в США, были собраны внутри страны.

Решение связано с инициативой президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлину на импортируемые автомобили. Из-за этого японский автопроизводитель собирается увеличить американское производство на 30% в течение двух-трех лет.

В прошлом году в США было продано 1,4 млн авто Honda, включая Acura, что составляет почти 40% глобальных продаж компании. Из них около 40% было импортировано из Канады или Мексики. В первом квартале 2025 года продажи Honda в США выросли на 5%, достигнув почти 352 тыс. авто.

Согласно данным издания, компания перенесет производство моделей CR-V из Канады и HR-V из Мексики на американские заводы.

Honda также планирует нанять больше работников в США и перейти на трехсменную работу с производством в выходные.