Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-феврале уменьшился на 7,8%

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-феврале 2025 года составил $19016,6 млн и по сравнению с январем-февралем 2024 года в номинальном выражении уменьшился на 7,8%. Об этом сообщает Бюро Нацстатистики страны.

Согласно информации, в январе-феврале 2025 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил $3731,4 млн, что в номинальном выражении меньше на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-феврале 2025 года экспорт товаров сократился на 19,7% до $1220,1 млн, импорт - на 1,9% до $2511,3 млн.

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС большую долю занимает Россия –90,4%, Кыргызстан – 6,2%, Беларусь – 3,3% и Армения – 0,1%.

Основными странами партнерами Казахстана в экспорте являются: Италия (26,7%), Китай (15%), Россия (9,5%), Нидерланды (5,2%), Турция (5,1%), Узбекистан (4,7%).

В основном Казахстан экспортирует сырую нефть и нефтепродукты, рафинированную медь и медные сплавы, медные руды и концентраты, ферросплавы, пшеницу. Страна импортирует легковые автомобили, кузова, лекарства, телефоны, нефтяные газы.

Основными странами партнерами республики в импорте являются: Китай (28,8%), Россия (28,5%), Южная Корея (4,7%), Германия (4,1%), США (2,9%), Турция (2,7%).

По импорту наибольшая доля приходится на следующие товары: автомобили легковые (3,6%), кузова для моторных транспортных средств (3%), лекарственные средства (3%), аппараты телефонные (2,5%), газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие (2,3%).