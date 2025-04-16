В правительстве Беларуси считают эффективным сотрудничество с Зимбабве. Это следует из заявлений заместителя премьер-министра Виктора Каранкевича.

Утверждается, что эффективность доказана на практике.

Как подчеркнул Виктор Каранкевич, флагманским совместным проектом является программа механизации сельского хозяйства Зимбабве.

«Когда она начиналась в 2020 году, урожай пшеницы в Зимбабве оценивался в 150 тыс. тонн. По итогам 2024 года в результате реализации первых двух фаз совместной программы урожай пшеницы вырос более чем в три раза и превысил 550 тыс. тонн. Этот показательный пример является знаковым для многих стран в Африке, включая соседей Зимбабве», - сказал вице-премьер, которого цитирует пресс-служба правительства.

Напомним, правительственная делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем с 14 апреля находится с рабочим визитом в Зимбабве.

По информации пресс-службы правительства, сегодня в графике белорусской делегации встреча с президентом Зимбабве и обсуждение новых совместных проектов.

Кроме того, запланирована церемония передачи белорусской техники в рамках реализации третьей фазы программы механизации сельского хозяйства и заседание совместной комиссии.

Помимо этого, анонсировано подписание ряда двусторонних документов.