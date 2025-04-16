Shell начнет разведку нефти и газа у берегов Болгарии в Черном море

Международная энергетическая компания Shell подписала контракт с правительством Болгарии, предоставляющим нефтедобывающему гиганту право на разведку нефти и газа на месторождении в Черном море. Об этом пишет Reuters.

Контракт позволит Shell исследовать 4000 квадратных метров на месторождении Блок 1-26 Хан-Тервель.

"Этим контрактом мы делаем значительный шаг к раскрытию потенциала глубоководного Черного моря для будущих поставок газа", – заявил министр энергетики Болгарии Жечо Станков.

После полного прекращения зависимости от российского газа в 2022 году, Болгария активно ищет альтернативные источники энергии и пытается снизить стоимость импорта.

В прошлом месяце аналогичный контракт на разведку другого участка Черного моря был заключен компанией OMV Petrom и NewMed Energy.

В Shell заявили, что первоочередной задачей станет проведение 3D-сейсмической разведки, которая поможет оценить запасы газа под морским дном.

"Мы верим, что сможем применить лучшие технологии и наш опыт, чтобы открыть энергетический потенциал Черного моря у берегов Болгарии", – отметил исполнительный вице-президент Shell по разведке и стратегии Еджин Окпер.