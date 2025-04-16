Годовая инфляция в Великобритании замедлилась в марте до 2,6%

Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 2,6% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,8% в феврале.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 3%, развлечения и отдых - на 2,4%, транспортные услуги - на 1,2%, рестораны и гостиницы - на 3%. При этом стоимость одежды и обуви повысилась на 1,1%.

Потребительские цены в Британии в марте относительно предыдущего месяца повысились на 0,3%, в то время как в феврале был зафиксирован подъем на 0,4%.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (индекс CPI Core, базовая инфляция) увеличились на 3,4% за год и на 0,5% за месяц. В феврале первый показатель вырос на 3,5%, второй - на 0,4%.

Повышение розничных цен (индекс RPI) в прошлом месяце замедлилось до 3,2% в годовом выражении с февральских 3,4%. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

RPI в марте поднялся на 0,3% м/м после увеличения на 0,6% в феврале.