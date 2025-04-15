Последнее обновление: 15.04.2025 18:00

С начала года цены на продукты питания в Кыргызстане выросли на 3,4%

С начала года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Кыргызстане повысились на 3,4%. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Национального статистического комитета Бактыбек Кудайбергенов.

По его словам, алкогольные напитки и табачные изделия подорожали в среднем на 1,8%, а тарифы на услуги населению — на 1,1%. При этом цены на непродовольственные товары снизились на 0,6%.

Нацстатком проинформировал, что больше всего выросла цена на картофель — на 38%. Также подорожали овощи — на 14,4%, рыба — на 6,6%, мясо — на 4,6%, растительные масла — на 1,2%.

В ходе мониторинга отмечено снижение цен на яйца куриные — на 5,4%, сахар — на 3,7%, муку, рис — на 0,8%, молоко разливное — на 0,4%.

Повышение потребительских цен и тарифов в первом квартале 2025-го произошло во всех регионах, пишут СМИ Кыргызстана.



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