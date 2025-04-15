Последнее обновление: 15.04.2025 18:00

Беларусь подпишет с Никарагуа допсоглашение о предоставлении экспортных кредитов

Беларусь подпишет с Никарагуа дополнительное соглашение о предоставлении экспортных кредитов на поставки белорусской техники. Об этом сообщает пресс-служба правительства Беларуси со ссылкой на соответствующее подписанное постановление.

Согласно информации, допсоглашение определяет особенности поставки продукции белорусских предприятий в Никарагуа на условиях экспортного кредитования в рамках указа от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)»

«Постановление позволит выполнить внутригосударственные процедуры в соответствии с законодательством для вступления в силу дополнительного соглашения», - поясняет пресс-служба.

В ходе визита правительственной делегации Беларуси в Никарагуа в прошлом году стороны подписали контракты на поставку более 700 единиц белорусской техники.



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