Школьный день в Эстонии будет начинаться не раньше 9 утра

Согласно распоряжению правительства Эстонии, занятия в школах теперь будут начинаться в 9 утра или позже, пишут эстонские СМИ.

В исключительном случае – по предложению попечительского совета и при участии учредителя школы – занятия могут начинаться и раньше, но не ранее 8 утра.

"В действующем регулировании установлено, что учебные занятия в школе начинаются в 8 утра или позже. Таким образом, общее между положениями, приведенными в законопроекте, и действующим регулированием заключается в том, что занятия однозначно не могут начинаться раньше 8 утра, однако важное различие состоит в так называемом общем правиле, которое теперь меняется на один час", – говорится в постановлении правительства.

По оценке властей, изменение необходимо потому, что, согласно исследованиям в области здравоохранения, более позднее начало занятий положительно влияет как на психическое здоровье учеников, так и на их поведение и учебные результаты.

В то же время владельцам школ с одобрения попечительского совета оставлена возможность варьировать время начала занятий, чтобы сократить ресурсы, необходимые для школьного транспорта, а в более крупных центрах – также для разгрузки часа пик.

Во многих школах занятия уже сейчас начинаются позже 8 утра, например, в 8:30, 8:45 или в 9 утра.

Согласно проекту, постановление вступит в силу 1 сентября этого года.