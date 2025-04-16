ЕС опубликовал список товаров США, на которые может наложить контрпошлины

Европейский Союз обнародовал перечень из более 1600 американских товаров, на которые может ввести пошлины в случае провала переговоров о торговле с США. Об этом пишет CNN.

В документе говорится, что пошлины начнут действовать с 15 апреля. Однако накануне в Еврокомиссии заявили, что введение тарифов отложат до 14 июля вслед за 90-дневной паузой на тарифы, о которой 9 апреля объявил президент США Дональд Трамп.

"Длинный список товаров включает американскую туалетную бумагу, косметику для глаз, сигары и табак, а также мужскую и женскую одежду. Большинство импортных товаров будет облагаться дополнительными таможенными пошлинами в размере 25%", - пишет CNN.

Согласно расчетам ЕС, основанным на официальных данных США за 2023 год, в пятерку товаров, которые больше всего экспортируются из Америки в блок, входят нефть и газ, фармацевтика и медикаменты, аэрокосмическая продукция и детали, медицинское оборудование и расходные материалы, а также автотранспортные средства.

"Сейчас США ударили по ЕС 25% пошлинами на сталь и алюминий и 25% сборами на автомобили.

Что касается 20% "взаимных" тарифов Трампа на все остальные товары из блока, то они были снижены до 10% на 90 дней", - напоминает издание.