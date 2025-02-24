Последнее обновление: 24.02.2025 15:38

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $74,31 за баррель, что на $0,12 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подешевели на $2,05 до $74,43 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,19 до $70,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $2,08 до $70,4 за баррель.

За прошлую неделю обе марки потеряли по 0,4%.

В понедельник утром на нефтяные котировки давят ожидания возобновления поставок топлива из иракского Курдистана. На выходных стало известно, что Ирак готов экспортировать 185 тыс. баррелей в сутки с курдистанских месторождений через трубопровод, проходящий по территории Турции.

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