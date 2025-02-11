Мировые поставки смартфонов в 2024 году выросли на 6,4%

Поставки смартфонов в мире по итогам 2024 года увеличились на 6,4% до 1,24 млрд штук, по предварительным расчетам International Data Corporation (IDC).

В том числе в октябре-декабре они выросли на 2,4% в годовом выражении и достигли 331,7 млн штук.

Продажи повысились шестой квартал подряд.

"Мы ожидаем, что рынок продолжит расти в 2025 году, хотя и более медленными темпами", - отмечается в сообщении исследовательской компании.

"Сильный рост, наблюдавшийся в 2024 году, доказывает устойчивость рынка смартфонов вопреки сохраняющимся макроэкономическим проблемам, опасениям по поводу валютных курсов на развивающихся рынках, сохраняющейся инфляции и умеренному спросу", - заявила глава отдела исследований в IDC Worldwide Tracker Набила Попал.

"Хотя мы сохраняем оптимизм в отношении дальнейшего роста в 2025 году, угроза повышения пошлин новой администрацией США усилила неопределенность в отрасли", - добавила она.

Американская Apple Inc. и южнокорейская Samsung Electronics сохранили за собой лидирующие позиции на мировом рынке, несмотря на сокращение продаж в прошлом году.