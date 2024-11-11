Последнее обновление: 11.11.2024 18:00

Мировые поставки смартфонов в III квартале выросли на 5%

Поставки смартфонов в мире в III квартале 2024 года увеличились по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 5% до 309,9 млн штук. Это следует из предварительных данных аналитической компании Canalys.

Южнокорейская Samsung Electronics осталась лидером мирового рынка, продав 57,5 млн смартфонов.

Apple Inc. сохранила второе место с рекордными 54,5 млн, что обусловлено сильным дебютом серии iPhone 16 на развивающихся рынках.

Далее следуют китайские Xiaomi - 42,8 млн единиц, OPPO (включая бренд OnePlus) - 28,6 млн и vivo - 27,2 млн.

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