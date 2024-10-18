Мировые поставки смартфонов в III квартале выросли на 4%

В III квартале поставки смартфонов в мире увеличились на 4% до 316,1 млн штук. Об этом свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).

Показатель вырос по итогам пятого квартала подряд.

"Благодаря сильному росту продаж китайских поставщиков, таких как vivo, OPPO, Xiaomi (SPB: 1810), Lenovo и Huawei, рынок смартфонов демонстрирует устойчивость, несмотря на глобальные экономические трудности", - отметил старший менеджер по исследованиям IDC Уилл Вонг.

Как отметил глава отдела исследований в IDC Worldwide Tracker Набила Попал, хотя рост китайских игроков на развивающихся рынках был постоянной темой в этом году, Apple также показала 3,5%-е повышение поставок в прошлом квартале, что было обусловлено высоким спросом на предыдущие модели и запуском новой линейки iPhone 16.

Между тем Samsung продолжает занимать лидирующую позицию на мировом рынке, несмотря на снижение поставок на 2,8% в июле-сентябре.