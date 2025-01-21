Цены на нефть эталонных марок днем ускорили снижение

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение днем во вторник. Трейдеры оценивают заявления и первые указы нового президента США Дональда Трампа.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:25 времени снизились на 1,82% от уровня закрытия предыдущих торгов и составили $78,69 за баррель.

Контракты на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени до $75,3 за баррель. В понедельник основные торги WTI не проводились из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга.