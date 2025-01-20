Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник снижаются, трейдеры занимают осторожную позицию перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составила $80,64 за баррель, что на $0,15 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,5 до $80,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,05 до $77,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,46 (0,6%), до $77,39 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили минувшую неделю в плюсе, подорожав на 1,3% и 1,7% соответственно.