Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу снижаются после падения накануне

Нефтяные цены продолжают слабо снижаться утром после падения до двухнедельных минимумов накануне, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 6 центов до $78,23 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,71 до $78,29 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на 5 центов до $74,57 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,82 (1,1%), до $74,62 за баррель.