Евросоюз рассматривает возможность поэтапного введения запрета на СПГ и алюминий из РФ

Европейский союз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций рассматривает возможность введения постепенного запрета на импорт из РФ алюминия и отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации, ограничения на импорт алюминия "могут быть постепенными, а сроки и масштабы еще предстоит определить".

Отказ от российского СПГ, по словам источников, может быть реализован либо как санкционная мера, либо как часть дорожной карты, которую ЕС намерен представить в феврале.

Проект мер 16-го пакета санкций также включает ограничения против еще десятков судов, перевозящих российскую нефть, и "дополнительный экспортный контроль товаров, используемых в военных целях".

Кроме того, по данным источников агентства, еще больше российских банков может быть отключено от платежной системы SWIFT.

ЕС также рассматривает предложения о внесении в санкционные списки большего числа компаний из третьих стран, включая Китай и ОАЭ, а также ограничения в отношении российского транспортного сектора, отмечает агентство.

Bloomberg уточняет, что проект мер все еще находится в стадии обсуждения государствами-членами ЕС и может быть изменен до того, как будет официально представлен.

ЕС намерен принять 16-й пакет антироссийских санкций в феврале.