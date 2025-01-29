Последнее обновление: 29.01.2025 14:57

ЕС обсуждает поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ и санкции против банков

Евросоюз может включить поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ в очередной санкционный пакет, который готовится в преддверии третьей годовщины начала войны в Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Планируется, что европейские покупатели в течение года смогут продолжать приобретение российского алюминия в рамках системы квот, а затем вступит в силу полный запрет на его импорт.

Предложения должны быть одобрены всеми членами Евросоюза и могут претерпеть изменения к моменту формального внесения на рассмотрение стран ЕС.

За 11 месяцев 2024 г. ЕС импортировал около 320 тыс. тонн алюминия из России (порядка 6% от общего количества поставок), приводит статистику агентство.

Также в рамках нового пакета обсуждается отключение порядка 15 банков от SWIFT и санкции против более чем 70 судов, транспортирующих российскую нефть.

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