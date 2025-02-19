Послы ЕС согласовали 16-й пакет антироссийских санкций

Комитет постоянных представителей стран ЕС на уровне послов (Coreper 2) сегодня поддержал 16-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на официальный источник в ЕС.

Он приурочен к третьей годовщине начала полномасштабного российского вторжения в Украину и станет 16-м по счету.

Как сообщает газета Financial Times, в санкционный список добавлены 13 новых банков, 73 танкера так называемого "теневого флота", которые Россия использует для экспорта нефти, а также постепенный запрет для стран ЕС на закупку отдельных видов российской алюминиевой продукции.

Ранее сообщалось, что под запрет в рамках 16-го пакета может попасть также импорт в Россию игровых приставок PlayStation и Xbox.

Ожидается, что официальное одобрение 16-го пакета антироссийских санкций состоится в следующий понедельник, во время Совета министров иностранных дел ЕС, который пройдет в Брюсселе.