КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

Северная Корея во вторник осуществила пуски, как предполагается, нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

"Объединенный комитет начальников штабов около 09:30 зафиксировал пуск из района Канге провинции Чагандо в направлении Японского моря. Северокорейские ракеты пролетели около 250 км, после чего упали в море", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что усилили "мониторинг и бдительность" на фоне возможных дополнительных пусков Пхеньяна, при этом "тесно обмениваются информацией" с США и Японией и "поддерживают полную готовность".

И. о. президента Южной Кореи Чхве Сан Мок решительно осудил произведенные Пхеньяном пуски.

"Это явное нарушение резолюций Совета безопасности ООН", - заявил Чхве Сан Мок на заседании кабмина.

Он добавил, что правительство "будет жестче реагировать на провокации Северной Кореи, опираясь на свою сильную оборонную позицию и прочный альянс Южной Кореи с США".