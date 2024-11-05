Северная Корея запустила семь баллистических ракет в сторону Японии

Северная Корея второй раз за неделю произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщило Минобороны Японии.

О запуске КНДР баллистической ракеты также сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По его данным, ракета полетела в сторону Японского моря.

Японская береговая охрана сообщила, что ракета, вероятно, упала около 07:55 по местному времени.

Позднее министр обороны Японии Гэн Накатани заявил, что КНДР осуществила запуск по меньшей мере 7 баллистических ракет дальностью до 400 км и высотой полета около 100 км, все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

КНДР 31 октября запустила в сторону Японии ракету серии "Хвасон-19", теоретически способную достичь материковой части США. Вашингтон, Сеул и Токио "решительно осудили" действия Пхеньяна, назвав их "вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН".