Северная Корея подтвердила пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Пхеньян подтвердил проведение в четверг утром испытания межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

"В четверг ракетное управление КНДР провело очень важное испытание. Испытательный пуск, проведенный по приказу главы государства КНДР, обновил последние данные о стратегическом ракетном потенциале КНДР и продемонстрировал современность и надежность ее самого мощного в мире стратегического средства сдерживания", - цитирует ЦТАК заявление представителя Минобороны КНДР.

Минобороны Японии также подтвердило, что запущенная Пхеньяном ракета - межконтинентальная. По данным ведомства, ракета летела 1 час 26 минут, дальность полета составила примерно в 1 тыс. км, а максимальна высота превысила 7 тыс. км. Это самый продолжительный и "высотный" из ранее фиксировавшихся полетов северокорейских баллистических ракет. В ведомстве добавили, что проводят подробный анализ, чтобы установить, была ли эта ракета МБР нового типа.

Тем временем Южная Корея сообщила, что введет новые санкции в отношении Пхеньяна в ответ на пуск МБР.

В свою очередь США решительно осудили Северную Корею за запуск межконтинентальной баллистической ракеты утром в четверг. Ракетный пуск представляет собой "вопиющее нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.