Минздрав Беларуси определился с графиком работы медработников в предстоящие праздники

Минздрав утвердил график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в декабре 2024 года - январе 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, амбулатории, поликлиники, а также поликлинические отделения больниц и РНПЦ, организации службы крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки, организации медтехники и организации особого типа будут работать 25 декабря, 1, 2 и 7 января по графику праздничного дня, 6 января - по графику субботнего дня, 11 января - по графику рабочего дня.

Больницы и РНПЦ 25 декабря, 1, 2 и 7 января будут работать по графику праздничного дня, 6 января - рабочего, 11 января - субботнего.

"Несмотря на приближающиеся праздничные выходные дни, в стране будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению. Традиционно служба скорой (неотложной) медпомощи в такие дни трудится в режиме повышенной готовности", - отмечает пресс-служба ведомства.