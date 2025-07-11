В Беларуси продолжают восстанавливать энергоснабжение в 167 населенных пунктах

Белорусские энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение в 167 населенных пунктах. Об этом сообщает ГПО «Белэнерго».

Согласно информации, за прошедшие сутки на значительной территории республики наблюдались интенсивные грозы и ливни, сопровождающиеся шквалистым ветром. Ураган повалил множество деревьев, многие из которых упали на линии электропередачи, что вызвало массовые отключения электричества.

Утверждается, что работа по устранению последствий стихии не прекращалась в ночное время. За 10 июля энергетики восстановили электроснабжение в более 600 населенных пунктах.

Из-за смещения грозового фронта по территории Беларуси в ночное время суток большая часть отключений пришлась на утро. По данным на 09:00 11 июля работы по восстановлению электроснабжения ведутся преимущественно в Могилевской, Минской и Витебской областях.

Задействована 171 бригада и 128 единиц техники. Временное электроснабжение обеспечивают 12 дизель-генераторных установок.

В помощь Могилевскому региону привлечены специалисты из всех областей Беларуси.