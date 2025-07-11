Новые MacBook Pro с чипом M5 следует ожидать только в первой половине 2026 года

Apple не выпустит ни одной модели Mac с чипом M5 в 2025 году. Обновленные MacBook Pro и MacBook Air с чипами M5 теперь могут появиться только в первой половине 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg.

MacBook Pro с чипами M4, M4 Pro и M4 Max были представлены в октябре 2024 года и поступили в продажу в ноябре. Если планы не изменятся, Apple впервые за несколько лет пропустит ежегодное обновление своих профессиональных ноутбуков.

Причины возможного переноса не разглашаются. Bloomberg отмечает, что сроки могут еще измениться, поэтому вероятность выхода до конца года все еще сохраняется.

Ожидается, что MacBook Pro с M5 не будет иметь существенных изменений, кроме нового чипа. Основные обновления – переход на OLED-дисплеи и новый дизайн корпуса Apple готовит для серии MacBook Pro с M6. Изначально OLED-версию планировали на 2026 год, но теперь запуск могут перенести на 2027-й. Вероятно, модель с M5 появится в начале 2026 года, а вариант с OLED – в конце того же года.