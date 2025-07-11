Польский пограничник пострадал на границе с Беларусью. Об этом сообщил замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык в эфире радиостанции RadioZet.

По его словам, за минувшие сутки на границе Польши и Беларуси наблюдалась повышенная активность нелегальных мигрантов. Пограничники зафиксировали 115 попыток перехода границы, из которых 98% было пресечено.

"Был случай, когда шесть иностранных граждан, афганцев, пытались пересечь реку. К тому времени, как они перешли реку, польские пограничники уже были на месте", - сказал он.

Мачей Душчык отметил, что один из пограничников получил удар в глаз. Виновник происшествия возвращен в Беларусь.