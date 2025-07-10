Украина и Литва подписали меморандум об инвестициях в развитие образования

Украина и Литва подписали меморандум, предусматривающий €21 млн целевых инвестиций для восстановления и развития украинского образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Сегодня заключен стратегический меморандум с правительством Литвы, предусматривающий 21 млн евро целевых инвестиций для восстановления и развития украинского образования", - отметил министр образования и науки Оксен Лисовой со ссылкой на Конференцию по восстановлению Украины (URC2025) в Риме (Италия).

В частности, по его словам, €17 млн пойдут на строительство современной школы-хаба в Житомире, которая станет примером безопасного, инклюзивного и инновационного пространства для детей; €3 млн - на обустройство солнечных энергетических систем в школах, садиках семи областей, чтобы уменьшить зависимость от традиционных источников энергии и обеспечить автономность учебных заведений в кризисных ситуациях; €1 млн - на программы образовательного наверстывания и STEAM-обучения в Одесской области.