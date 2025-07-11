Спецслужбе Австрии разрешили следить за онлайн-мессенджерами

Национальный совет Австрии принял закон, который расширил полномочия Управления государственной безопасности и разведки (DSN), в частности в отношении перехвата незашифрованных и зашифрованных цифровых сообщений. Об этом сообщается на сайте парламента Австрии.

«В среду принято новое решение о мониторинге мессенджеров. Управление государственной охраны и разведки (DSN) отныне будет иметь право просматривать содержание сообщений при определенных – очень четко определенных – условиях. Сюда входят, например, зашифрованные сообщения в чатах», - говорится в сообщении.

Правительственный законопроект, вносящий поправки в ряд законодательных актов, поддержали партии правящей коалиции – консервативная Австрийская народная партия (АНП), Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) и либеральная NEOS (кроме двух депутатов), оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) и «Зеленые».

Правительственная инициатива направлена на то, чтобы главная разведывательная служба Австрии могла перехватывать зашифрованные и незашифрованные цифровые коммуникации в целях противодействия особо серьезным атакам, угрожающим конституционному строю, в первую очередь терроризму и шпионажу. При этом для перехвата зашифрованных сообщений в онлайн-мессенджерах будет использоваться специальное программное обеспечение. Получение такого разрешения разведывательной службой предполагает несколько уровней согласования, где ключевую роль будут играть комиссар по защите прав и Федеральный административный суд.

Предоставление DSN права перехватывать зашифрованные сообщения вызвало много споров как в парламенте, так и в австрийском гражданском обществе. Критики категорически не согласились с этим предложением, предупредив о возможных злоупотреблениях. Партия «Зеленые», в частности, заявила о намерении оспорить закон в Конституционном суде.