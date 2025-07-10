В Финляндии введут интеграционный тест для кандидатов на получение гражданства

В Финляндии введут тест на понимание общественно-политических и культурных реалий страны, который в будущем должны будут сдавать кандидаты на получение гражданства. Об этом сообщает Yle.

Автором инициативы выступило Министерство внутренних дел, возглавляемое представительницей правопопулистской партии "Настоящие финны" Мари Рантанен, уделяющей особое внимание проблемам миграции и интеграции.

Тест будет включать вопросы о нормах и обычаях финского общества во всех сферах жизни, историю и культуру, фундаментальные права и ценности, а также вопросы по законодательству и некоторые – по цифровым навыкам.

Тест сначала предлагали сделать дополнительной частью к интервью с кандидатом. Теперь склоняются к тому, что интервью будут проходить не все, тогда как тест будет основным.

Сейчас в МВД разрабатывают законопроект с деталями инициативы и размышляют над тем, кому поручить разработку вопросов. Текст документа хотят финализировать до конца года, после чего вынести на рассмотрение парламента.

Инициатива с введением теста является составляющей реформы процедуры получения гражданства правительства Петтери Орпо, что имеет целью усложнить получение гражданства. Изменения коснутся необходимого периода проживания в стране, критериев по доходу и "беспроблемности" кандидата.