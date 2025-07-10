На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 1,7 тысячи машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Самый загруженный маршрут на въезд в Евросоюз проходит через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) — 640 грузовиков. За сутки сопредельная сторона пропустила 37% грузовых автомобилей от нормы.

Меньше всего фур за 24 часа приняли в литовском погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) — пропущено лишь 13% транспорта. В Шальчининкае (Бенякони) оформили 30% грузовых авто. Всего въезда в Литву ожидают 1 000 грузовиков.

«По состоянию на 10:00 перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 80 легковых автомобилей», - информирует ведомство.