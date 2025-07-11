Последнее обновление: 11.07.2025 18:08

Украина направит свыше $6 млн на систему перехвата беспилотников в Киеве

Киевская городская военная администрация по поручению президента Украины Владимира Зеленского направит $6,2 млн на создание системы перехвата дронов. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Эти средства пойдут не только на закупку техники, но и на создание эффективной системы реагирования", - отметил он.

В рамках проекта будет открыт центр подготовки операторов дронов-перехватчиков, а также сформированы мобильные подразделения, которые будут дежурить в Киеве и на его подступах. Все мероприятия реализуются в тесной координации с Генеральным штабом, Воздушными силами и Силами обороны Украины.

За несколько месяцев пилотного запуска инициатива «Чистое небо» уже доказала свою эффективность - в Киевской области было перехвачено почти 550 российских БПЛА.

Власти Киева также работают над привлечением внебюджетных средств для дальнейшего расширения программы.

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