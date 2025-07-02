В Беларуси определились с графиком работы учреждений здравоохранения в выходные дни

Минздрав определился с графиком работы учреждений здравоохранения в выходные дни.
Как сообщает пресс-служба ведомства, поликлиники, аптеки и другие организации здравоохранения в праздничные дни будут работать по следующему расписанию:
3 июля — по графику работы в государственный праздник;
4 июля — по графику работы в субботний день;
12 июля — по графику работы в рабочий день.
Больницы и республиканские научно-практические центры:
3 июля — по графику работы в государственный праздник;
4 июля — по графику работы в рабочий день;
12 июля — по графику работы в субботний день.