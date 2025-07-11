Количество нелегальных пересечений границы ЕС упало на 20%

В первом полугодии 2025 года количество нелегальных пересечений внешней границы Европейского Союза уменьшилось на 20% – до 75 900. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг предварительные данные Пограничного агентства ЕС Frontex.

Согласно информации, значительное снижение нелегальных пересечений границы ЕС было достигнуто благодаря существенному сокращению миграции из Восточного Средиземноморья и Западной Африки.

Среди прочего, количество нелегальных пересечений границы ЕС выходцами из Восточного Средиземноморья уменьшилось почти на четверть – до почти 20 тысяч.

"Хотя общее количество мигрантов уменьшилось, давление на центральную часть Средиземного моря остается высоким, и продолжают появляться новые миграционные коридоры", – отметили в агентстве.

Между тем с миграционных маршрутов Центрального Средиземноморья пересечения границы ЕС выросли на 12%, а из Западного Средиземноморья – на 19% по сравнению с первым полугодием 2024 года.