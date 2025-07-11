В Беларуси изменяются правила обслуживания пассажиров и багажа, обработки грузов и почты в аэропортах

В Беларуси с 11 июля 2025 г. вступают в силу Авиационные правила по организации обслуживания пассажиров и багажа, обработки грузов и почты в аэропортах, утвержденные постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 17 от 28 февраля 2025 г.

Правилами установлен порядок организации обслуживания пассажиров и багажа, обработки грузов и почты в аэропортах и требования к аэропортам (их подразделениям), а также к юрлицам, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, зарегистрированным в установленном законодательством порядке в Республике Беларусь, имеющим договор (соглашение) с главным юрлицом аэропорта на выполнение процедур по организации обслуживания пассажиров и багажа, обработке грузов и почты в аэропорту и уполномоченным от имени перевозчика осуществлять обслуживание пассажиров и багажа, обработку грузов и почты в аэропортах при выполнении внутренних и (или) международных воздушных перевозок.

В частности, правовым актом закреплены:

требования к обслуживающей организации;

порядок организации обслуживания:

вылетающих и прилетающих пассажиров, их багажа;

трансферных и транзитных пассажиров и их багажа;

пассажиров с ограниченными физическими возможностями и их багажа;

порядок обработки убывающих и прибывающих грузов и почты;

критерии качества обслуживания пассажиров и багажа в аэропортах и др.

Постановление принято в соответствии с Воздушным кодексом Беларуси.