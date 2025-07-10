Последнее обновление: 10.07.2025 18:00

Работы по восстановлению электроснабжения в Беларуси продолжаются

Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения пострадавших от стихии населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

«По состоянию на 12.00 работы по устранению последствий стихийных погодных условий продолжаются в 50 населенных пунктах страны. Наиболее сложная обстановка сложилась в Могилевском регионе и городе Могилев. Штормовой ветер привел к многочисленным завалам, которые, в свою очередь, затрудняют доступ к объектам. Энергетики совместно с коммунальными службами, МЧС и иными организациями трудятся над расчисткой дорог», - говорится в сообщении.

Согласно информации, над восстановлением электроснабжения работает 58 аварийных бригад и 54 единицы спецтехники. Помощь в устранении последствий оказывают бригады из всех областей страны. Дополнительно направлено еще около 45 бригад, оснащенных всей необходимой техникой. Привлечен строительно-монтажный комплекс энергосистемы. Временное электроснабжение потребителей осуществляется с помощью 9 дизель-генераторных установок.

Ранее по теме


<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование